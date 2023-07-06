المقريف: بدء وصول الكتاب المدرسي إلى مخازن مركز المناهج التعليمية

أعلن وزير التعليم موسى المقريف بدء وصول شحنات الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل إلى مخازن مركز المناهج التعليمية.

وقال المقريف في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “شحنات الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل بدأت في الوصول إلى مخازن مركز المناهج التعليمية تباعا وفي وقت قياسي”وأشاد بلشركات المحلية التي تولت هذا العام طباعة الكتاب”.

وبين المكتب الإعلامى لوزارة التربية والتعليم أن الوزير تفقَّد وُصول شحنات الكِتاب المدرسي للمخازن الرئيسية بِتاجوراء رفقة مدير مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية كامل الويبة، ومدير إدارة المُتابعة بِرئاسة الوزراء إيهاب الفيتوري، ومدير إدارة المخازن بِمركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية أيمن ونيس.

وَاطلع الوزِير خلال الجولة على عَدد من نُسخ الكِتاب التي وصلت للمخازن خِلال الأيام الماضية، والتي بلغ عَددها 3 مليون نسخة حسَب إفادة مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية الذي أكَّد أن جمِيع نُسخ الكِتاب المدرسي ستصل إلى المخازن بِحلول الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وَخِلال الجولة، أعطى الوزِير تعليماته بِضرورة وُصول الكِتاب المدرسي إلى المؤسسات التَّعليمية بِحلول العشرين من الشهر المقبل؛ لِيتم توزيعه على التلامِيذ والطلاب مع اِنطلاق العام الدِّراسي القادم في الثالث من سبتمبر.

وَأضاف الوزِير بأنَّ هذا العام شَهِد وُصول الكِتاب إلى المخازن في وقت قِياسي عن السنوات السابقة، ولم يُسجل منذ عِدَّة أعوام، موضحاً بِأنَّ الدورة المستندية الخاصة بتوفير التخصصات المالية لطباعة الكتاب عطلت طباعة الكتاب.

وَأشاد الوزِير بالشركات المحلية التي تولت هذا العام طباعة الكتاب، وتحملها المسؤولية، وَبدء تيسيرها لِدفعات الكتاب إلى المخازن تباعاً رغم عدم تسلُّمهم القِيم المالية لِتأخر تسييل الميزانية الخاصة بالكتاب إلى مركز المناهج.