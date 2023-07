قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، إن مقترح خارطة الطريق المقدم من رئيسي مجلسي النواب والدولة، سيلقى رفضا من أعضاء المجلس خلال الجلسة المقبلة.

وأضافت المحجوب في تصريح للأحرار، أن الخارطة المقترحة، مبنية كليا على التعديل الدستوري الـ13 ومانتج عنها من إنشاء للجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنه لايمكن التأسيس على خارطة طريق معتمدة على تعديل دستوري باطل، بحسب وصفها.

وقالت “المحجوب” إن التعديل الدستوري مطعون فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في انتظار البت فيه، لافتة إلى أن مسألة تشكيل “حكومة موحدة” أمر وارد للنقاش باعتبارها تأتي بمنأى عن المسار الدستوري.

وأكدت المحجوب أن المجلس بصدد عقد جلسة الاثنين المقبل لمناقشة مقترح لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية إلى جانب نقاش انتخاب حكومة جديدة وما يستجد من أعمال.

وكان 55 عضوا من أعضاء مجلس الدولة قد عبروا عن رفضهم للتعديل الدستوري الـ13 الصادر من رئاسة مجلس النواب، وتقديم طعن للدائرة الدستورية بالحكمة العليا للنظر فيه.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post “المحجوب” للأحرار: خارطة الطريق المقدمة من “المشري” و”عقيلة” مبنية على تعديل دستوري باطل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار