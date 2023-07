الحامي للأحرار: “خارطة الطريق الجديدة” جاءت لتغيير السلطة التنفيذية وليس إجراء الانتخابات

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، إن خارطة الطريق المقترحة لم تأت برؤية واضحة بشأن القوانين الانتخابية وملف الانتخابات.

وأضافت الحامي في مداخلة مع الأحرار، أن خارطة الطريق المقترحة ركّزت على ملف تغيير السلطة التنفيذية بشقيها الحكومة والمجلس الرئاسي، وفق وصفها.

وتابعت الحامي بقولها إن “الخارطة جاءت لتحقيق ما يريده خالد المشري وعقيلة صالح، بتغيير السلطة التنفيذية كاملة بما فيها المجلس الرئاسي وليست لتحقيق الانتخابات”، على حد قولها.

وأوضحت الحامي أن الخارطة معروضة أمام اللجان المشكلة في المجلس لتبدأ في مناقشتها الأسبوع القادم، مضيفة أن أعضاء لجنة الشؤون القانونية هم فقط من اطلعوا على الخارطة، بحسب قولها.

وذكرت الحامي أن معظم أعضاء المجلس لم يكونوا على اطلاع على الخارطة المقترحة، وأن اللجان المشكلة ستعطي رأيها وملاحظاتها عليها، ليتم عرضها على المجلس في جلسة رسمية ستعقد يوم الإثنين القادم.

وشددت الحامي على أن القرار النهائي المتعلق بالخارطة المقترحة يجب أن يصدر من المجلس كاملا، وليس من الرئاسة فقط، بحسب وصفها.

