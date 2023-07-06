الكيلاني توقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف في جانب الدعم النفسي للاطفال

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وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مذكرة تفاهم، بحضور وزيرة الشؤونالاجتماعية وفاءالكيلاني وممثلة مكتب اليونيسيف في ليبيا “ماري كونسلي“.

وتركزت مذكرة التفاهم على برامج تدريب المختصين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة، وتنفيذخطة العمل متعددة السنوات لحماية الطفل والسياسة الاجتماعية التي أعدها خبراء من الجانبين، وغيرها من مجالات التعاون الخاصةبالطفل التي ستشمل مناطق البلاد كافة.

وأشادت الكيلاني بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالطفولة، مؤكدة أنّ توقيع هذه المذكرة ما هو إلاثمرة من ثمرات التعاون بينهما الممتدّ طيلة السنوات الماضية.