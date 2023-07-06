| تسريب صور لقائد فاغنر بزي عسكري ليبي

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2023/07/06 على الساعة 18:03

: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صور لقائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، ويظهر في إحداها وهو ملتح يلبس زيا عسكريا مشابها لذلك الذي ترتديه عناصر “القيادة العامة”.

وتم تسريب الصور بعد قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتنفيذ عملية مداهمة موسعة على العديد من الشركات والمكاتب والمنازل التابعة ليفغيني بريغوجين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأفادت مصادر إعلامية أنه “أثناء تفتيشه لمكتبه ومنزله، عثر على شعر مستعار وأسلحة ومبالغ كبيرة من المال وجوازات سفر تحمل العديد من الأسماء المستعارة لبرويغوجين بالعديد من الدول” من بينها ليبيا والسودان.