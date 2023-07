المريمي للأحرار: خارطة الطريق المعلن عنها لم تعتمد إلى الآن

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن خارطة الطريق المعلن عنها للمرحلة القادمة، لم تعتمد إلى الآن.

ورجّح المريمي في مداخلة مع الأحرار، أن تؤسس الجلسة القادمة لمجلسي النواب والدولة، لخطوات أو خارطة طريق تعتمد للمرحلة القادمة.

وتابع المريمي أن المجلسين وعبر لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، متفقين على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن السلطة التشريعية قائمة وتساهم في إصدار القوانين الانتخابية.

واعتبر المريمي في تصريحاته أن مجلسي النواب والدولة، مستمرين في عملهما إلى حين انتخاب جسم تشريعي جديد، وفق قوله.

وذكر المريمي أن السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي مجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للدولة يظل سلطة استشارية فقط، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي نظم العلاقة بين الجسمي، بحسب تعبيره.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

