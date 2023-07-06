“المشري” يؤكد لسفير ألمانيا ضرورة إنجاح مسار التوافق لتحقيق استقرار ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن خالد المشري، شدد خلال اللقاء على ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد.

كما تم تطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى ملف الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها والحرص على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وكانت لجنة الشؤون القانونية بمجلس الدولة الاستشاري الليبي عقدت أمس الأربعاء، اجتماع بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وقد وضعت اللجنة ملاحظاتها على المقترح تمهيدا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.

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