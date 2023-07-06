الحامي: وجود خارطة طريق محتملة دليل على عدم نجاح لجنة “6+6”

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أوضح بأن هناك خارطة طريق للمرحلة وأعطى فيها الخطوط العريضة لما تتضمنه هذه الخارطة، وهي قوانين انتخابية وسلطة تنفيذية جديدة.

وأضافت الحامي من المواضيع التي سيتم الحديث عنها في الجلسة المرتقبة لمناقشة القوانين الإنتخابية، خارطة طريق للمرحلة، مضيفة أنالخارطة أحيلت الى اللجان، وعلى اللجان مناقشتها وإعطاء رأيها فيها، ومن ثم تعقد الجلسة الرسمية للتصويت عليها.

وذكرت بأنها عضو في لجنة الخدمات العامة وسيكون اجتماع يوم الأحد القادم لمناقشة الخارطة، مشيرة إلى أن من ناحية القراءة الأولى، فإن الخارطة لم تأتي بجديد.

وأشارت الحامي إلى أن الخارطة تتحدث عن قوانين انتخابية، ولفتت إلى أن مخرجات أبو جنيدة وقوانينها لوحظ بأيام المفوضية بأن العملية غير صحيحة خاصة في الجولة الثانية، ولكن الخارطة أيضاً لم ترى النور لأن ما جاء بها غير وافي وهي أفكار خالد المشري وعقيلة صالح.

وتتعقد أن جُل الأعضاء لا يرون نجاح لهذه الخارطة، وأن الخارطة دليل على عدم نجاح لجنة “6+6”.