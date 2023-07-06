وزير إسكان الدبيبة يبحث مع «الهيئة الطرابلسية» مشاريع عودة الحياة والآبار السوداء

بحث أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في حكومة الدبيبة، خلال اجتماع له، مع ممثلين عن الهيئة الطرابلسية وعمداء بلديات طرابلس الكبرى، المشروعات الحالية والمستهدفة ضمن خطة عودة الحياة، التي أطلقها عبدالحميد الدبيبة.

وناقش الاجتماع، المشروعات التنموية القائمة على تنفيذها الوزارة والأجهزة التابعة لها، والنشاط التنموي لحل المختنقات، واحتياجات بلديات طرابلس الكبرى من محطات نقل وحدائق ومنتزهات واحتواء البناء العشوائي وضرورة ضمه للمخططات، وفقا لبيان منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة.

وجرى خلال الاجتماع، اقتراح وضع معايير للآبار السوداء واعتمادها للعمل بها في البلديات كافة حفاظًا على عدم تلوث المياه الجوفية.

وحضر الاجتماع، كل من وكيل الوزارة لشؤون الإعمار عبد المنعم صالح، ووكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى المهدي، ومدير عام الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفيق أبولسين، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني، ورئيس جهاز تطوير مدينة طرابلس رجب الدالي، وعدد من مديري الإدارات بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.