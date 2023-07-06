وزارة الداخلية: العثور على صناديق مشروبات كحولية عند الحدود الليبية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العثور على صناديق من المشروبات الكحولية عند الحدود الليبية التونسة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن أن دوريات جهاز حرس الحدود أجرت اليوم الخميس عمليات تتبع وتقفي أثر لسيارات في الصحراء بين منطقتي البشرية وعين الناقة حيث عثرت إحدى الدوريات على عدد (20) صندوق مشروبات كحولية نوع سلتيا تحوي بداخلها (480) علبة بالإضافة إلى عدد (3) قنينات زجاجية نوع وسكي كانت معدة للتهريب .

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعدام كمية المشروبات الكحولية المضبوطة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتسيير الدوريات وتفعيل العمل بجميع النقاط الحدودية والتمركزات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة .

وبينت وزارة الداخلية أن هذه الأعمال جاءت تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن وزير الداخلية المكلف بشأن تأمين الحدود الليبية التونسية الممتدة من رأس اجدير إلى وازن .