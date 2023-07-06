قالها الناتو لرؤساء أفارقة.. نشطاء يعيدون إلى الواجهة تفاصيل رحلة لم تتم إلى ديار القذافي

أعادت مواقع التواصل تداول كلمة لرئيس أوغندا يوويري موسيفيني، ألقاها في الذكرى 10 لتأسيس برلمان عموم إفريقيا، كشف فيها تفاصيل تتعلق بالقذافي وطريقة تعامل الناتو مع قادة أفريقيا.

الكلمة على ما يبدو تم إعادة تداولها في خضم الجدل الكبير الذي يثيره تعامل الدول الغربية مع قادة القارة السمراء و”التدخل الواضح” في قراراتهم ومصائر دولهم، وهو تدخل تجسد، حسب ما تؤكده موسكو في “لغة تهديد” واضحة، لثني هؤلاء القادة عن تعميق التقارب مع موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية.

ويتأتي ذلك أيضا قبل نحو أسبوعين من قمة أفريقية روسية مرتقبة في مدينة سان بطرسبورغ، إذا قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في وقت سابق إن الدول الغربية تحاول منع القادة الأفارقة من حضورها.

ويقارن نشطاء بين تدخل حلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية والدعم غير المحدود بالسلاح لقوات كييف، مع تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 وما آلت إليه الأوضاع في هذاالبلد بعد مقتل القذافي.

في الفيديو المرفق كلمة لرئيس أوغندا ألقاها عام 2014، يروي فيها حادثة تظهر العنجهية التي كان يتعامل بها حلف الناتو مع الدول الإفريقية.

قال الرئيس الأوغندي حينها إن الاتحاد بادر إلى تشكيل لجنة في بداية الأزمة الليبية، ومنحها تفويضا بهدف العمل على حلها ومنع تفاقهما، موضحا أن اللجنة ضمت 6 رؤساء 6 دول إفريقية.

وأضاف أن أعضاء اللجنة استقلوا طائرة وقبل توجههم إلى طرابلس أمرهم الناتو بعدم الذهاب إلى هناك والعدول عن هذه الفكرة.

ووصف موسيفيني ما فعله الناتو ومنعه اللجنة من السفر بالتصرف المهين، الذي يعكس احتقار الناتو للاتحاد الإفريقي وتعامله باستعلاء مع رؤساء الدول الإفريقية.

المصدر: RT