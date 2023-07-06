«الكيلاني» توقع اتفاقية مع «اليونيسيف» لتنفيذ خطة لحماية أطفال ليبيا

وقّعت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، مذكرة تفاهم، بحضور ممثلة مكتب اليونيسيف في ليبيا “ماري كونسلي”.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب اليونسيف – ليبيا، بحضور مروى ميلة من مكتب التعاون الفني بالوزارة ويسرا بن الأمين مسئولة حماية الطفل ولقاء حراقة مساعد برنامج حماية الطفل .

وخلال مراسم التوقيع، أشادت الكيلاني، بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالطفولة، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة ما هو إلا ثمرة من ثمرات التعاون بينهما والذي امتد طيلة السنوات الماضية.

وتركزت مذكرة التفاهم، على برامج تدريب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة.

كما ركزت المذكرة، على تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لحماية الطفل والسياسة الاجتماعية التي أعدت من خبراء الجانبين وغيرها من مجالات التعاون الخاصة بالطفل في ليبيا على أن يشمل هذا التعاون كافة مناطق البلاد، بحسب بيان حكومة الدبيبة.