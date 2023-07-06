وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يبحثان تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيره التركي هاكان فيدان، تطورات الأزمة الليبية.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع عديد الوزراء من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بباكو، عاصمة أذربيجان.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن عطاف التقى مع نظيره التركي، هاكان فيدان، حيث أشاد الطرفان بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين.

كما استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا، وفقا لبيان الخارجية الجزائرية.