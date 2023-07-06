خالد المبروك يؤدي اليمين القانونية رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

أدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد امراجع محمد المبروك اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أداء اليمين القانونية كان بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الخميس مؤكدا أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سيباشر عمله اعتبارا من اليوم.

وفي 26 يونيو الماضي صوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً للهيئة.