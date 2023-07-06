المصرف المركزي: إيرادات ليبيا خلال النصف الأول من العام بلغت 49.5 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إيرادات ليبيا خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت 49.5 مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرتهالشهرية أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 33.4 مليار دينار، وبلغت إيرادات الأتاوات النفطية 4.7 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الأتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي بلغت إيرادات الضرائب 327 مليون دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 96 مليون دينار، وبلغت إيرادات الاتصالات 202 مليون دينار، فيما قدرت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 120 مليون دينار.

وأشارت بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى وجود إيرادات أخرى تقدر بـ 343 مليون دينار وتشمل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم.