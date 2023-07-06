ضبط 20 صندوقا من المشروبات الكحولية على الحدود التونسية

تمكنت وزارة الداخلية برئاسة الوزير المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي، من ضبط 20 صندوقا من المشروبات الكحولية نوع سلتيا، على الحدود التونسية الليبية.

وبحس بيان داخلية الدبيبة، فإن عملية الضبط جاءت تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة بشأن تأمين الحدود الليبية التونسية الممتدة من رأس اجدير إلى وازن .

وقال البيان الصادر، إن تحركات القوات الأمنية جاءت بناءً على تعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف العمل بتسيير الدوريات وتفعيل العمل بجميع النقاط الحدودية والتمركزات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة .

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن دوريات الجهاز قامت اليوم الخميس بعمليات تتبع وتقفي أثر لسيارات في الصحراء بين منطقتي البشرية وعين الناقة.

وعثرت إحدى الدوريات على 20 صندوق مشروبات كحولية نوع سلتيا تحوي بداخلها على 480 علبة بالإضافة إلى عدد 3 قنينات زجاجية نوع وسكي كانت معدة للتهريب .

واختتم بيان داخلية الدبيبة، قائلا:” اتخذنا الإجراءات وتم إعدام الكمية المضبوطة”.