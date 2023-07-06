المصرف المركزي يعلن حجم إنفاق المؤسسات السيادية في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي حجم إنفاق المؤسسات السيادية في ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد مصرف ليبيا المركزي إنفاق مجلس الدولة بلغ 21,103,889.823 دينار، فيما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 324,716,718.977 دينار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن حجم إنفاق مجلس النواب والجهات التابع له قدر بـ 893,788,375.413 دينار، وبلغ إنفاق مجلس الوزراء والجهات التابعة له 5,558,324,183.451 دينار.

كما بلغ إنفاق وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 2,152,770,651.057 دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق في وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 2,274,883,974.534 دينار.