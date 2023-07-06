طبرق.. ضبط 700 كيلو من مخدر الحشيش

العنوان-طبرق

تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات في طبرق من ضبط أكثر من 700 كيلو من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى منطقة أخرى، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات عدة قام بها عناصر الجهاز، بعد ورود بعض المعلومات حول الجناة في الفترة الماضية.

وأفاد المكتب الإعلامي لفرع الجهاز بأن عملية الضبط جرت بالتعاون مع مكتب جمع الاستدلال للمنطقة الشرقية، وأسفرت أيضًا عن ضبط مركبتين وشخصين من المتهمين في الاتجار بالمخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.