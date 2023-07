صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، بأن رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد امراجع محمد المبروك أدى اليوم الخميس اليمين القانونية لمباشرة مهامه عمله.

وأوضح بليحق، أن خالد امراجع أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ليباشر عمله اعتباراً من اليوم.

وكان مجلس النواب الليبي صوت في جلسته التي عقدت في الـ26 من يونيو الماضي بالإجماع على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية واختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً جديداً لها.

Trending السلطات الليبية تضبط أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من مصر بينهم 25 طفلاً

السلطات الليبية تضبط أكثر من 200 مهاجراً غير شرعي أغلبهم من مصر بينهم 25 طفلاً

وزير التعليم الليبي: الكتاب المدرسي وصل بالكامل والدراسة تبدأ 3 سبتمبر

المبعوث الأمريكي: توزيع إيرادات النفط أحد أسباب الصراع في ليبيا

“دبيبة” يبحث مع “بن قدارة” خطة زيادة إنتاج النفط الليبي وتوزيع إيراداته

The post مجلس النواب الليبي: “خالد امراجع” يبدأ مباشرة مهامه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا