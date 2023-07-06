المصرف المركزي يعلن عن حجم إيرادات وإنفاق الدولة الليبية للنصف الأول من العام 2023

الوطن| رصد

نشر مصرف ليبيا المركزي تقريرًا عن حجم إيرادات وإنفاق الدولة الليبية للنصف الأول من العام 2023، حيث بلغت الإيرادات 49.5 ملياردينار، في حين بلغ حجم الإنفاق 45 مليار.

وأضاف المصرف في تقريره أن مصروفات رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، بلغت أكثر من 1.558 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن مصروفات وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية، بلغت أكثر من مليار دينار خلال نفس المدة.

وأعلن المصرف عن صرف رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، أكثر من 2.152 مليار على الميليشيات التابعة له خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تحت غطاء مصروفات وزارة الدفاع.

وذكر تقرير المصرف أن مصروفات وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 2.274 مليار.