بليحق: رئيس الرقابة الإدارية الجديد أدى اليمين القانونية أمام «دومة»

أدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد “خالد امراجع محمد المبروك” أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة” بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الخميس.

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن خالد المبروك سيباشر مهام عمله اعتبارا من اليوم الخميس، بعد أن أدى اليمين القانونية.

وكان مجلس النواب، قد صوت بالإجماع في 26 يونيو الماضي، على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسة رسمية مغلقة عُقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.