مؤسسة النفط: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود ومشتقاته

أكد رئيس المؤسسة لوطنية للنفط فرحات بن قدارة أن المؤسسة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود ومشتقاته.

وقال بن قدارة خلال حفل معايدة أقيم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس بمناسبة عيد الأضحى أن المؤسسة لديها جملة من المستهدفات المستقبلية منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود ومشتقاته بإطلاق مشروع مصفاة الجنوب، وتطوير المصافي الحالية والاهتمام بالصناعات النفطية والعمل على إرجاع مصفاة رأس لانوف بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى.

وبين بن قدارة أن قطاع النفط والغاز شهد استقرارًا طيلة السنة الماضية مما كان له الأثر الإيجابي في استمرار صرف المرتبات واستقرار الشبكة الكهربائية بسبب انتظام التزويدات لمحطات الكهرباء وكذلك الاستقرار في تزويد محطات الوقود.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة إلى الاستراتيجية الجديدة التي بدأت المؤسسة في تنفيذها والمتمثلة في زيادة معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا في السنوات القادمة والتركيز على زيادة إنتاج الغاز والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية بالقطاع بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج النفط.