عضو بنيابة النقض يكشف موقفه من تولي العمل عضوًا بالمحكمة الدستورية

أعتذر عضو نيابة النقض بالمحكمة العليا فرج الدكتور عبيد الطيف عطية، عن توليه العمل عضوًا بالمحكمة الدستورية.

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الليبي، ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

وقال عطية في اعتذاره :”بالإشارة إلى قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 23م بشأن تعيين رئيس و مستشارين بالحكمة الدستورية العليا وكوني احد اعضاء هذه المحكمة التي شملهم هذا القرار عليه أود ان اشكركم على ثقتكم هذه و اتقدم لكم بالاعتذار عن تولي العمل بهذه المحكمة”.

يذكر أن، المستشار بمحكمة استئناف سبها، نجيب عبدالسلام محارب حجيل، أعتذر في وقت سابق عن توليه منصب رئيس المحكمة الدستورية.