أوحيدة: لا مجال لانتقال الصراع السوداني إلى داخل حدود ليبيا

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، جبريل أوحيدة، أنه لا مجال لانتقال الصراع السوداني عسكريا إلى داخل حدود ليبيا، مشددا على أن التخوف من احتمال تشتت قوات حميدتي غير النظامية إلى مليشيات ومجموعات مسلحة متفرقة.

وحول مسألة نزوح أسر سودانية إلى الجنوب الليبي، قال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “من وصلوا من السودان إلى مدينة الكفرة، هم عائلات ليبية كانت تقيم في السودان منذ زمن ومتجنسين بالجنسية السودانية”.

وأضاف “إذا تحولت قوات حميدتي لمليشيات فقد تمتهن بعضها أعمال الجريمة المنظمة من حرابة وتهريب، فإذا ما ضاقت بها الأراضي السودانية قد تنتهك الحدود الليبية من حين لآخر كما فعلت سابقا مجموعات المعارضة التشادية والسودانية، لكن حتى الآن لا بوادر لحدوث ذلك”.

وتابع “الحديث عن مطالبة السلطات الليبية من أيّ جهة كانت للتجهيز لحالات طوارئ لاستقبال نازحين أفارقة، فنحن نتوجّس من هذه الأجندات التي لا نرى لها أي مبرر، ونشك في أن دوافعها غير ذلك، ومن هذه الدوافع رغبة بعض الدول في توطين مهاجرين أفارقة في الجنوب الليبي، وتتناغم معهم مافيات الفساد المحلية والدولية، ولن نسمح بتمرير هذه الأجندة المشبوهة التي لا نرى لها أي مبرر”.