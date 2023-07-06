شاهد.. المصراتي يكشف عن فضائح تسريبات جديدة للايفادات الى الخارج

تداول ناشطون ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات جديدة للايفادات الى الخارج .

وفي وقت سابق، شن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب بعد انتشار مستندات منح الطلبة الموفدين في الساحة التركية بينها أسماء أبناء مسؤولين بالاضافة الى سيدة يبلغ عمرها 74 عام في مخالفة لقانون الإيفاد.

ونشر الصحفي محمود حسان المصراتي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا :”و بينما كانو يكذبون على المتفوقين و المعيدين بأن الايفاد موقوف .. هناك تسريب جديدة للايفادات و لكن هذه المرة ليس الى تركيا في حد ذاتها بل إلى ” كنّتها ” قبرص التركية”.

وأضاف المصراتي قائلًا :”من بين الموفدين في تخصصات غريبة عجيبة اشخاص يتجاوزون الـ 60 من عمرهم ومعهم 7 و 8 مرافقين بالاضافة الى زوجاتهم”.

وكان المصراتي قد نشر في وقت سابق حول وثائق قرارات الإيفاد بتفويض مالي مدته الزمنية 13 عاما متواصلة لأحد الطلاب .

وقال المصراتي :”شاهد غرائب وعجائب قرارات الإيفاد بتفويض مالي مدته الزمنية 13 عاما متواصلة”.

وأكمل المصراتي قائلًا :” تحصل الطالب صديق محمد علي هاشم من مواليد 1984 على تفويض مالي منذ عام 2014 لدراسة تخصصية في الطب لمدة 13 عاما وسينتهي في 2027 ليكون بذلك أطول تفويض مالي في تاريخ الإيفاد، إضافة لكونه الطالب الوحيد في رومانيا”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الحكم المحلي لمراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للخارج .