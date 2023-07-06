بعد كلمة المشير خليفة حفتر.. «الرئاسي» يوقع على قرار تشكيل لجنة وطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام

وقع المجلس الرئاسي، مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، جاء ذلك بعد كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الإثنين الماضي، والتي طالب فيها بتشكيل لجنة لوضع الترتيبات المالية وإدارة عائدات النفط.

وجرت مشاورات بين المجلس الرئاسي، صباح اليوم الخميس، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأصدر المجلس الرئاسي بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، القرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، والتي تتكون من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وكان المشير خليفة حفتر، طالب في كلمته يوم الإثنين الماضي، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع النفط بشكل عادل في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، متابعاً:” في حالة عجز هذه اللجنة أو فشلها في تنفيذ مهمتها فإن الليبيين جميعهم سيكونون في الموعد”.