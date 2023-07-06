عاجل ليبيا الان

منظمة تونسية تحذر من أزمة دبلوماسية مع ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نقل مئات المهاجرين باتجاه معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا.

وبين المنتدى ان الافارقة المرحلين موجودون حاليا في المنطقة العسكرية العازلة في الجنوب محذرًا من اندلاع ازمة دبلوماسية مع ليبيا في هذا الصدد.

وكشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس عن توجه لانشاء مركز ايواء للمهاجرين الافارقة جنوبي البلاد.

ورجحت الرابطة ان يكون مركز الايواء بمخيم الشوشة في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

وكشفت منظمة محلية تعنى بحقوق الإنسان، وبرلماني تونسي، الأربعاء، أن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين القادمين من أفريقيا، جنوبي الصحراء من مدينة صفاقس، إلى قرب الحدود الليبية.

وقال المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، رمضان بن عمر، إن السلطات رحّلت مئات المهاجرين من بينهم نساء وأطفال، هذا الأسبوع قرب الحدود الليبية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك