طريقة و رابط تحميل تطبيق ثريدز Threads apk المنافس الجديد لمنصة تويتر

أصدرت شركة ميتا تطبيقها الجديد Thread ، لمنافسة Twitter والتي تعتمد على نظام حساب Instagram.

ووفقًا لرئيس Instagram ، آدم موسيري ، فإن “التقلبات” و “عدم القدرة على التنبؤ” في تويتر تحت قيادة ايلون ماسك قد أتاحت الفرصة للمنافسة.

ويبحث الجميع عن تحميل ثريدز threads apk، وذلك منذ إعلان شركة ميتا المالكة لمارك زوكربيرج، تطبيقًا جديدًا منافسًا لتويتر ويدعي تطبيق Threads، وتعني كلمة Threads بالعربية الخيوط.

ويعمل تطبيق Threads على نظامي تشغيل أندرويد وiOS، وحقق التطبيق أكثر من 10 مليون مستخدم في عدد المسجلين بأول ساعات إطلاقه.

تحميل ثريدز للأندرويد

اضغط هنا لتحميل التطبيق من خارج المتجر رابط

تعتبر خطوات تحميل سهلة وبسيطة للغاية، حيث يتاح التطبيق على متجري جوجل بلاي لنظام الأندرويد، وأب ستور لنظام iOS K، ويمكن تحميله للأندوريد بالخطوات التالية:

ادخل على متجر جوجل بلاي.

اكتب في البحث اسم التطبيق: Threads، an Instagram app.

اضغط أيقونة تثبيت

ويضيف جوجل بلاي رسالة تحذير بأن التطبيق يحتاج الإرشاد الأبوي.

threads by instagram

وتجدر الإشارة إلى تطبيق threads مرتبط بتطبيق instagram، وعند تنزيله عليك ربط حسابك الجديد على تطبيق ثريدز من الإعدادات أثناء إنشاء الحساب، بحسابك الخاص على انستجرام. والتطبيق متاح حاليًا في 100 دولة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب بعض القوانين الجديدة التي تحذر وجودة.

مميزات وعيوب threads apk

يتميز التطبيق بالعديد من المميزات وكذلك العيوب، وجاءت كالأتى:

تطبيق ثريدز Threads يوفر العديد من المميزات والوظائف التي تساعدك على التواصل مع أصدقائك ومشاركة الصور والفيديوهات بسهولة. إليك بعض من هذه المميزات:

المشاركة الفورية: يمكنك مشاركة الصور والفيديوهات في الوقت الحقيقي مع أصدقائك بنقرة واحدة.

التحديث التلقائي للقصص: يقوم التطبيق بتحديث قصص أصدقائك تلقائيًا بناءً على الموقع والتوقيت.

التركيز على الأصدقاء المقربين: يمكنك إنشاء قوائم محددة للأصدقاء المفضلين لديك ومشاركة الصور والفيديوهات معهم فقط.

المشاركة المرئية: يمكنك مشاركة الصور والفيديوهات بطرق مبتكرة وممتعة، مثل الملصقات والرسومات والنصوص.

الأدوات الإبداعية: يحتوي التطبيق على مجموعة من الأدوات الإبداعية التي تساعدك على تعديل وتحرير الصور والفيديوهات قبل مشاركتها.

الأمان والخصوصية: يحمي تطبيق ثريدز Threads خصوصية مشاركاتك ولا يتم مشاركتها مع أي شخص آخر.