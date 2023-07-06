| رئيس إدارة لجنة النهر الصناعي يبحث مع سفير ألمانيا التعاون في قطاع المياه

|

2023/07/06 على الساعة 22:50

: بحث رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، عبد الناصر أبو بطينة، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، التعاون مع الشركات الألمانية في قطاع المياه، وطرق تعزيزه مستقبلاً.

وغرّد أونماخت، عبر حسابه على موقع “تويتر”، وقال إن لجنة إدارة المشروع قدمت له، خلال اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء، شرحاً حول سبل تأمين الإمداد المائي للشعب الليبي، واصفاً مشروع النهر الصناعي بأنه “مثير للإعجاب”. كما تناول اللقاء التعاون المستمر بين الجهاز والشركات الألمانية في المجالات المائية، وكيفية تعزيزه في المستقبل.