هيئة الحج: وصول ألف و500 حاج إلى المدينة المنورة

أفاد نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي، ببدء تفويج حجاج بيت الله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث بلغ عددهم إلى اليوم ألف و500 حاج.

وأوضح البوعيشي في مقابلة مع منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن الحجاج سيبدؤون في العودة إلى ليبيا يوم السبت القادم، بمعدل 3 رحلات في اليوم.

وأضاف البوعيشي أن ضيق المخيمات في مشعر منى وشكاوى الحجاج، سببه قدوم حجاج ليبيين آخرين إلى المخيمات وهم ليسوا من ضمن القرعة.

وذكر البوعيشي أن أكثر من ألفين و500 حاج، منقسمين بين الطلبة الدارسين في السعودية، والمعتمرين الموجودين من شهر رمضان، والليبيين القادمين من أوروبا، دخلوا لمخيمات الهيئة في مشعر منى.

وأوضح البوعيشي أن عدد المرضى الليبيين الذين دخلوا المستشفيات في الأيام الأولى لأداء المناسك بلغ 600 مريض في اليوم الواحد، وعند نهاية المناسك تخطى عدد المرضى ألف مريض في اليوم.

وتابع البوعيشي أن جميع الوفيات من الحجاج لديهم أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن جميع أسباب الوفاة كانت طبيعية.

وأضاف البوعيشي أنه جرى تسجيل أكثر من 37 حالة فقدان، بينهم الحاجة “برنية الثابت” التي لا تزال مفقودة إلى اليوم، مشيرا إلى تشكيل فرق عمل للبحث عنها وهي تتناوب بالليل والنهار في عمليات البحث.

وأشار البوعيشي إلى أن الهيئة تحول ملفات المفقودين إلى القنصلية الليبية في جدة وهي من تتولى المتابعة وعمليات البحث.

