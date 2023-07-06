بن قدارة: استقرار قطاع النفط ساهم في استمرار صرف المرتبات واستقرار الشبكة الكهربائية

قامت مؤسسة النفط الليبية بمقرها في طرابلس اليوم الخميس، حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية ومدراء الإدارات بالمؤسسة ووزارة النفط والغاز.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال كلمته بهذه المناسبة بجهود العاملين في مختلف الحقول والموانئ النفطية في المحافظة على الإنتاج واستقراره.

وبمناسبة مرور سنة على استلام مجلس ادارة المؤسسة الجديد لمهام عمله، قال بن قدارة، إن قطاع النفط والغاز شهد استقراراً طيلة السنة الماضية مما كان له الأثر الإيجابي في استمرار صرف المرتبات واستقرار الشبكة الكهربائية بسبب انتظام التزويدات لمحطات الكهرباء وكذلك الاستقرار في تزويد محطات الوقود.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة إلى الاستراتيجية الجديدة التي بدأت المؤسسة في تنفيذها والمتمثلة في زيادة معدلات الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً في السنوات القادمة والتركيز على زيادة إنتاج الغاز والتحول الرقمي وتطوير الموارد البشرية بالقطاع بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في إنتاج النفط.

كما عرج على جملة من المستهدفات المستقبلية منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود ومشتقاته بإطلاق مشروع مصفاة الجنوب و تطوير المصافي الحالية والاهتمام بالصناعات النفطية والعمل على إرجاع مصفاة رأس لانوف بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية الأخرى.

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