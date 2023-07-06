عون: نسعى لرفع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميا

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قال وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية، محمد عون، إن ما يطرح من أرقام بشأن مخزونات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق المتوسط هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييم لتحديد المخزونات.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية ” نسعى لرفع إنتاج ليبيا من النفط من مستواه الحالي البالغ 1.2 مليون برميل إلى مليوني برميل يوميا من خلال خطة إستراتيجية قصيرة المدى تتضمن توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها.

ونوه أن ما يطرح من أرقام بشأن مخزونات النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق المتوسط هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييم لتحديد المخزونات.

وختم نسعى للتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة واستثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري.