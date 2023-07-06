الطرابلسي والبوسيفي يعتمدان مجموعة من العقاقير المضافة لجداول المُركبات المخدرة

اعتمد وزيرا العدل حليمة عبد الرحمن البوسيفي، والداخلية المكلف عماد الطرابلسي، في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجموعة من العقاقير المضافة، لجداول المُركبات المخدرة، حسب تحديثات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطريقة علمية كيميائية، حسب الاشتراطات العالمية القابلة للتحديث.

وأكدت وزيرة العدل، خلال اجتماعاها بوزير الداخلية المكلف، أن مشكلة تعاطي المخدرات تشغل العالم أجمع لما لها من أثر تدميري على المجتمعات والكثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية.

وأشارت إلى أن ذلك دفعهم لبذل الكثير من الجهد لمحاربة انتشارها ولما ينتج عن آثارها على الفرد والمجتمع.

وحضر الاجتماع، كل من مدير إدارة التدريب بالوزارة، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير المكتب القانوني بوزارة الداخلية.