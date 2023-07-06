ليبيا توقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لتدريب المختصين الاجتماعيين

وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاءالكيلاني، وممثلة مكتب اليونيسيف في ليبيا ماري كونسلي.

وتركزت مذكرة التفاهم على برامج تدريب المختصين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة، وتنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لحماية الطفل والسياسة الاجتماعية التي أعدها خبراء من الجانبين، وغيرها من مجالات التعاون الخاصة بالطفل التي ستشمل مناطق البلاد كافة.

وأشادت الكيلاني، بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق منها بالطفولة، مؤكدة أنّ توقيع هذه المذكرة ما هو إلا ثمرة من ثمرات التعاون بينهما الممتدّ طيلة السنوات الماضية.

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