“بالتزامن مع تدهور القطاع الصحي”.. مصروفات صحة الدبيبة تجاوزت 5 مليار دينار

الوطن| رصد

نشر مصرف ليبيا المركزي تقريرًا عن حجم إيرادات وإنفاق الدولة الليبية للنصف الأول من العام 2023، حيث بلغت الإيرادات 49.5 ملياردينار، في حين بلغ حجم الإنفاق 45 مليار.

وأشار المصرف في تقريره إلى حجم مصروفات وزارة النفط بالحكومة منتهية الولاية برئاسة محمد عون والتي بلغت 1.840 مليار خلال 6 أشهر.

وبالتزامن مع تدهور القطاع الصحي في الدولة، كشف مصرف ليبيا المركزي عن مصروفات وزارة الصحة بالحكومة المنتهية برئاسة رمضان بوجناح والتي تجاوزت 5.465 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما أعلن المصرف عن قيمة مصروفات وزير التعليم العالي بالحكومة المنتهية عمران القيب والبالغة 1.176 مليار دينار خلال النصف الأولمن العام الجاري.