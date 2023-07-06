فرنسا تستضيف اجتماعاً عسكرياً وأمنياً ليبياً رفيع المستوى

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر الجاري، اجتماعاً عسكرياً وأمنياً ليبياً بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بحضور أممي ودولي رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاق تشكيل قوة عسكرية مشتركة تتولى تأمين الحدود الجنوبية مع ليبيا، والعمل على تأمين العملية الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الأشهر المقبلة.

ووجهت فرنسا دعوة إلى أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال زيارة المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، في إطار الجهود التي تبذلها باريس لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل عام وجنوب البلاد، بشكل خاص، مع استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول جوار ليبيا، وتحديداً السودان وتشاد، بحسب الاتحاد.

وتسببت حالة الانسداد السياسي في عرقلة المسار العسكري الذي يمثل قاطرة حل الأزمة السياسية في ليبيا، وهو ما تخشاه الأطراف الإقليمية والدولية، وكذلك البعثة الأممية التي تؤكد دوماً ضرورة التزام الأطراف العسكرية الليبية باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» وقيادات عسكرية وأمنية من شرق وغرب البلاد، في اجتماع سابق لهم في تونس، استعدادهم التام لدعم تأمين مراحل الانتخابات كافة، وتعزيز جهود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولجنة «5+5» تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الجيش الوطني الليبي، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش برعاية الأمم المتحدة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.