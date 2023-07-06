تتبع أثر سيارات في الصحراء يسفر عن ضبط كميات من الكحول معدة للتهريب

قامت دوريات جهاز حرس الحدود الخميس بعمليات تتبع وتقفي أثر لسيارات في الصحراء بين منطقتي البشرية و عين الناقة حيث عثرت إحدى الدوريات على عدد (20) صندوق مشروبات كحولية نوع سلتيا تحوي بداخلها على عدد (480) علبة بالإضافة إلى عدد (3) قنينات زجاجية نوع وسكي كانت معدة للتهريب .

ويأتي ذلك تنفيذا للخطة الأمنية الصادرة عن السيد وزير الداخلية المكلف بشأن تأمين الحدود الليبية التونسية الممتدة من رأس اجدير إلى وازن وبناء على تعليمات السيد رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف العمل بتسيير الدوريات وتفعيل العمل بجميع النقاط الحدودية والتمركزات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة .

هذا واتخذت الاجراءات وتم إعدام الكمية المضبوطة .