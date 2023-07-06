بعضوية 16 شخصية.. «الرئاسي» يشكل لجنة وطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام

أصدر المجلس الرئاسي، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية.

وتحصلت «الساعة24» على نسخة من قرار الرئاسي بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل.

وتتشكل اللجنة برئاسة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ونائب رئيس اللجنة فرحات بن قدارة وعضوية 16 آخرين، وهم محمد مصباح أبوغمجة، وعلي إبراهيم السويح، ورضا أحمد قرقاب، وحاتم علي مفتاح حسن، وأحمد عبدالله المرتضى، وعلي حامد أرحومة نصر ومرعي مفتاح البرعصي، ومصطفى محمد المانع، وفاخر مفتاح بوفرنة وعبدالله علي عبدالله، وخالد المبروك عبدالله وبدرالدين الصادق التومي.

وتختص اللجنة، بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقًا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقًا لمخرجات اللجنة.

وتستعين اللجنة، بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.

وتلتزم اللجنة، بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

وتتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، ويعد من قبل التعدي على المال العام كل إنفاق أو تخصيص لأموال يتم بالمخالفة لأحكام القرار.