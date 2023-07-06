المقريف يَتفقَّد وُصول شحنات الكتاب المدرسي للمخازن الرئيسية بـ”تاجوراء”

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة “موسى المقريف”، عن وُصول شحنات الكِتاب المدرسي للمخازن الرئيسية بِتاجوراء.

وَاطلع الوزِير خلال جولة قام بها للمخازن على عَدد من نُسخ الكِتاب التي وصلت للمخازن خِلال الأيام الماضية، والتي بلغ عَددها 3 مليون نسخة حسَب إفادة مركز المناهج التَّعليمية والبُحوث التَّربوية الذي أكَّد أن جمِيع نُسخ الكِتاب المدرسي ستصل إلى المخازن بِحلول 24 من الشهر الجاري.

كما أكد المقريف على ضرورة وصول الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية بحلول 20 أغسطس لِيتم توزيعه على التلامِيذ والطلاب مع اِنطلاق العام الدِّراسي القادم في الثالث من سبتمبر.

وَأضاف بأنَّ هذا العام شَهِد وُصول الكِتاب إلى المخازن في وقت قِياسي عن السنوات السابقة، ولم يُسجل منذ عِدَّة أعوام، موضحاً بِأنَّ الدورة المستندية الخاصة بتوفير التخصصات المالية لطباعة الكتاب عطلت طباعة الكتاب.

وَأشاد الوزِير بالشركات المحلية التي تولت هذا العام طباعة الكتاب، وتحملها المسؤولية، وَبدء تيسيرها لِدفعات الكتاب إلى المخازن تباعاً رغم عدم تسلُّمهم القِيم المالية لِتأخر تسييل الميزانية الخاصة بالكتاب إلى مركز المناهج.