قدور: الأسباب الرئيسية لتأخر استقرار ليبيا التدخل الدولي واستغلال الأزمة الليبية

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أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور من الأسباب الرئيسية التي تؤخر استقرار ليبيا التدخل الدولي واستغلالهم للأزمة الليبية في تصفية حساباتهم الأخرى.

وطالب قدور في بيان له كل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية احترام سيادتنا وقرارنا الوطني بالطريقة التي يدعمها الليبيون وهي انتخابات حرة ونزيهة دون تمييز او إقصاء.

وتابع وزير الخارجية :”نرفض فرض إي املاءات في الشأن الليبي سواء من أشخاص أو دول من شأنها تحويل ليبيا إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية تساهم في زعزعة الاستقرار داخلياً”.

وقال قدور :”نؤكد بذات القدر من الاهتمام أن أيدينا ممدودة لكل الدول دون استثناء من أجل علاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.

وواصل :”وفي سياق ذي صلة يعلم الجميع ما تمر به بعض مؤسسات الدولة السيادية من احتكار لها وتوجيهها لمصالح فئوية ضيقة من قبل اشخاص ومجموعات بعينهم”.