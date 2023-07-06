صحيفة فرنسية تكشف عن رغبة نجل حفتر للترشح للرئاسة .. وتعدد 10 نقاط من سيرته

كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية عن رغبة صدام نجل قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد أن لعب دورا بارزا في تحقيق تقارب بين والده ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.

تعرف إلى 10 أشياء عن صدام حفتر حسب صحيفة “جون أفريك” الفرنسية:

1 – نشأ آخر أبناء خليفة حفتر الـ6 في بنغازي مع والدته عام 1991، لا يُعرف سوى القليل عن شبابه، باستثناء أنه ليس لديه شهادة الثانوية العامة.

2 – يظهر في وسائل الإعلام الدولية على أنه خليفة والده في برقة لرئاسة القوات المسلحة العربية الليبية، على غرار سيف الإسلام القذافي.

3 – يستمد جزءًا كبيرا من قوته من أحد أهم وأقوى مكونات القوات المسلحة وهو اللواء طارق بن زياد، حيث يعد الجناح العسكري له.

4 – يتورط في تهريب الوقود والذهب والخردة، والاتجار في المخدرات والبشر لتحقيق الأرباح، واستخدامها أيضا ورقة للضغط على أوروبا.

5 – يخلو من الرتب والشهادات العسكرية، وكانت ترقياته سريعة، ولا يحظى بشعبية واسعة في بنغازي وخالٍ من الكاريزما والبلاغة.

6 – ساهم في تحقيق تقارب بين والده ومنافسه بطرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، من خلال التوصل إلى عدة اتفاقيات.

7 – من خلال موقفه وتقاربه مع الدبيبة، والدعم الذي يقدمه لقوات حميدتي في السودان التي تقاتل جيش برهان حليف القاهرة، يثير ذلك استياء المصريين الذين يفضلونه بشدة.

8 – إذا كان صدام محبوبًا قليلاً من قبل المصريين، فإن الأمر مختلف كثيرًا عن أمير أبو ظبي محمد بن زايد، حيث أنهما يتفقان على دعم حميدتي في السودان، وعلاقات أبوظبي الطيبة مع الدبيبة، ليست منفصلة عن الخطوات التي اتخذها صدام للتقريب بين السلطتين المتنافستين.

9 – في نوفمبر 2021، أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن صدام نقل إلى الأجهزة الإسرائيلية رسالة من والده يقترح تطبيع العلاقات مقابل دعم عسكري.

10 – رغم تمرد قوات فاغنر ضد الكرملين، إلا أن روسيا التي تمول هذه القوات، قالت إن سياستها في أفريقيا لم تتغير، وأن ليبيا – على جانب حفتر – أصبحت ضرورية بين مناطق نفوذها. (فواصل)