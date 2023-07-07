قدور: التحكم في إيرادات النفط له عواقب وخيمة على سلامة واستقرار البلد

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قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور، إن التحكم في إيرادات النفط من خلال توزيعها بمزاجية وانتقائية ستكون له عواقب وخيمة على سلامة واستقرار البلد في حال استمرار هذا النهج الانتقائي.

وتابع قدور في بيان له :”نحن في الحكومة الليبية سنسعى لتغيير هذا الواقع الأليم ولن نسمح به مستقبلا”.

وأكد وزير الخارحية إصرارهم أسوة بدول العالم الديموقراطي على الصرف من خلال ميزانية تصدر عن مجلس النواب بإصداره لقانون الميزانية وعلى السلطة التنفيذية تطبيقه بالكامل حسب ما ورد دون انتقاء أو اجتزاء.

وأوضح قدور أن جزءاً كبيراً من أهلنا في الجنوب والشرق و كثيرا من مناطق الغرب أرهقوا من هذا الظلم الممنهج و من تغليب المصالح الشخصية عن المصالح الوطنية العليا.

ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك شعوراً متزايداً عند قطاع واسع جداً من أبناء الوطن بزيادة حجم الفساد إلى مستويات كبيرة.