قدور: حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا

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ذكر وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور أنه حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز.

وشدد قدور في بيان له على أن توزيع الإيرادات لابد أن يكون دون التدخل أو انتظار توجيهات من الخارج.

وأضاف وزير الخارجية أنه بالإمكان الاستعانة بالخبرات المحلية الوطنية المتميزة وصاحبة الباع الطويل في هذا المجال.

وأكد على ضرورة أن تتضمن هذه الآلية تخصيص ما لايقل عن 50% من ميزانية التنمية لمناطق الشرق والجنوب الذين تم تهميشهما في السنوات الأخيرة.

وطالب قدور بضرورة أن تتضمن هذه الآلية إيداع إيرادات النفط في المصرف المركزي طرابلس وفرعيه في بنغازي وسبها.