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| مشاورات إيطالية فرنسية لبحث الملف الليبي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا المستقبل
مصدر الخبر / ليبيا المستقبل

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2023/07/07 على الساعة 00:47

: أعلنت إيطاليا أمس الخميس، عن مشاورات ثنائية مع فرنسا بشأن الملف الليبي، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريليا، ونظيرته الفرنسية، آن ماري ديسكوت.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في أعقاب الاجتماع، إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية. وبينت الوزارة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة موضوعات أوروبية والوضع غرب البلقان، فضلاً عن القضايا الدولية، مثل أوكرانيا، تونس، ليبيا، قمة الناتو، والشراكة الجنوبية.

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ليبيا المستقبل

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