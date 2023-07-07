| البعثة الأممية تتمسك بـ”خطة باتيلي” وتنفي إعلان خارطة طريق للانتخابات في ليبيا

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2023/07/06 على الساعة 22:19

: أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمسكها بـ”الخطة” التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، قبل 4 أشهر من الآن، ونفت البعثة الأنباء المتداولة بشأن نية باتيلي، إعلانه “خريطة طريق” جديدة للانتخابات العامة في ليبيا.

وقالت إنها تابعت ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية “من أخبار مُختلَقة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الإعلان عن خريطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا”.

واعتبرت البعثة، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، هذا الخبر “المزيف”، “جزءاً من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها”.

وذكّرت البعثة بأن باتيلي “أكدّ، خلال إحاطته الأخيرة أمام (مجلس الأمن)، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة، وجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب والدولة؛ بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشروعات القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة “6+6″، لضمان قابليتها للتطبيق، تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة”.

وسبق لباتيلي أن أطلق، في نهاية فبراي الماضي، “خطة أممية” لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية العام الحالي، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدوَّنة سلوك لكل المرشحين.

وجاء نفي البعثة الأممية إطلاق أي مبادرة جديدة، متوازياً مع تحرك مجلسي النواب والدولة باتجاه البتّ في مقترح للجنة المشتركة “6+6” بشأن قانونَي الانتخابات.