“القطراني” يجتمع مع الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية

الوطن/ متابعات عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني رفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ادريس عمران ، ورئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبدالشفيع ،الخميس إجتماعاً مع الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية

والقى النائب كلمة أثنى خلالها على جهود اللجنة المركزية للانتخابات البلدية والغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وكل الشخصيات الوطنية الفاعلة من اجل تحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي والذي سينطلق في بلدية البيضاء وبلدية عمر المختار وبلدية وردامه وبلدية الساحل، يوم السبت القادم