قدور: يجب الاتفاق على آلية وطنية لتوزيع الإيرادات بشكل عادل ودون تدخل خارجي

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قال وزير الخارجية حافظ قدورة في الوقت الذي نرحب فيه بمجهودات المبعوث الخاص للأمين العام السيد عبد الله باثيلي في إطار قرار إنشاء ولاية البعثة بدعم ليبيا نحو الأمن والاستقرار , مؤكدا في ذات الوقت رفض ليبيا فرض أي إملاءات في الشأن الداخلي سواء من أشخاص أو دول من شأنها تحويل ليبيا إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية تساهم في زعزعة الاستقرار داخلياً.

وأشار قدورة أن من الأسباب الرئيسية التي تؤخر استقرار ليبيا ، التدخل الدولي واستغلال الأزمة الليبية في تصفية حساباتهم الأخرى ، مطالبا كل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية احترام سيادة ليبيا وقرارها الوطني بالطريقة التي يدعمها الليبيون وهي انتخابات حرة ونزيهة دون تمييز أو إقصاء .

وأردف بالقول أنه بذات القدر من الإهتمام أن ايدي الدولة الليبية ممدودة لكل الدول دون استثناء من أجل علاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وفي سياق متصل يعلم الجميع ما تمربه بعض مؤسسات الدولة السيادية من احتكار لها وتوجيهها لمصالح فئوية ضيقة من قبل أشخاص ومجموعات بعينهم

وأكد الوزير أن التحكم في إيرادات النفط من خلال توزيعها بمزاجية وانتقائية بات شاهد على هذا ، وهو الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على سلامة واستقرار البلد في حال استمرار هذا النهج الإنتقائي .

وأضاف أننا في الحكومة الليبية سنسعى لتغيير هذا الواقع الأليم و لن نسمح به مستقبلا ، وسنصبح إسوة بدول العالم الديموقراطي على الصرف من خلال ميزانية تصدر عن مجلس النواب بإصداره لقانون الميزانية وعلى السلطة التنفيذية تطبيقه بالكامل حسب ما ورد دون انتقاء أو اجتزاء .

وشدد بأنه قد حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز دون التدخل أو انتظار توجيهات من الخارج ، مشيرا ً أنه بالإمكان الاستعانة بالخبرات المحلية الوطنية المتميزة وصاحبة الباع الطويل في هذا المجال , مضيفا أنه من المهم أن تتضمن هذه الآلية تخصيص ما لايقل عن 50% من ميزانية التنمية لمناطق الشرق والجنوب اللذين تم تهميشهما في السنوات الأخيرة وكذلك إيداع إيرادات النفط في المصرف المركزي طرابلس وفرعيه في بنغازي وسبها .