القطراني يجتمع مع الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية لتحقيق الاستحقاق الانتخابي

الوطن| رصد

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، رفقة عضو مجلس النواب ادريس عمران، ورئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، يوم الخميس إجتماعاً مع الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية.

وأثنى القطراني على جهود اللجنة المركزية للانتخابات البلدية والغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وكل الشخصيات الوطنية الفاعلة، من أجل تحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي.

وقال إن الاستحقاق الانتخابي، سينطلق في بلدية البيضاء وبلدية عمر المختار وبلدية وردامه وفي بلديات شحات، سوسة ،درنة زويلة، الغريفة،واجدابيا والكفرة والشاطئ والبيضاء، والبريقة، وأم الرزم، وأم الارانب، يوم السبت القادم الموافق 08-07-2023

وأعرب القطراني عن شكره لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لحرصه على سير العملية الانتخابية، وإلى القيادة العامة وكافة الأجهزةالأمنية على جهودها ومثابرتها لتأمين العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن هذا العرس الانتخابي يجري في مناخ ديمقراطي عبر توجه الناخبين نحو صناديق الاقتراع بسلاسة إلى مراكز الاقتراعلانتخاب مجلس بلدي جديد لهم في دورة انتخابية على مستوى هذه البلديات وفق نظام القائمة والفردي والذي سيثبت فيه الافراد المرشحين والقوائم المترشحة التزامهم بالنظم الانتخابية والجو الديمقراطي والذى سيحتكم فيه إلى شرعية صندوق الاقتراع .

ونوه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل عملية الانتخاب للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الرجال والنساء مبديًاحرصه على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعرس الانتخابي لتكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

كما أعرب عن شكره إلى جميع الناخبين بمحطات ومراكز الاقتراع الموزعة جغرافيا بسياق يضمن وصولهم إلى صناديق الاقتراع بكل سهولةويسر مباركًا كل الجهود الرامية لاستحقاق انتخابي متميز يعبر فيه المواطن عن حقه الانتخابي بحرية وشفافية.

ويذكر أن الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية، ضمت رئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي، ومدير مديرية أمن البيضاءخالد البسطه، ومدير مديرية أمن الساحل مفتاح محمد، ورئيس مكتب الدعم المركزي الساحل جبريل اقويدر ، ومدير إدارة الدعم المركزيجبريل اقويدر، ومدير إدارة الدعم المركزي البيضاء ايمن المجعي، ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية عبدالمنعم المهشهش، ومدير فرع الأمن الداخلي البيضاء فوزي الحاسيه ،ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس، وعدد من ضباط الأجهزة الأمنية،بمقر مديرية أمن البيضاء ، لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجيستية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية.