مصرف ليبيا المركزي: استخدامات النقد الأجنبي بلغت 21.3 مليار دولار منذ بداية العام

كشفت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، عن أن إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو المنقضي بلغت 21.3 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة 10.1 مليار دولار.

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي، بواقع 10 مليارات و547 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 10 مليارات دولار و720 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن مرتبات العاملين بالخارج بلغت 84 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وشملت استخدامات الدولة مليارا و260 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و313 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم والتعليم العالي 18 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع ثمانية مليارات و215 مليون دولار.

أما جهاز الإمداد الطبي فقد كان نصيبه من استخدامات النقد الأجنبي 242 مليون دولار، وجهات أخرى 65 مليون دولار، و38 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و60 مليون دولار للعلاج بالخارج.

وجرى تحويل 45 مليون دولار خلال شهر يونيو المنقضي فقط، مقابل إنفاق 15 مليونا فقط خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري.

وتم تخصيص خمسة مليارات و922 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و174 مليون دولار للحوالات، وأربعة مليارات و451 للأغراض الشخصية.