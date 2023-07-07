الجديد: وائل شرف أول فنان دخل قلوب الليبيين ونقل صورة جميلة عن بلادنا

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن الفنان السوري وائل شرف أول فنان دخل قلوب الليبيين ونقل صورة جميلة عن ليبيا.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الفنان السوري الشهير بـ”العقيد معتز” وائل شرف، لا أول فنان ولا آخر فنان عربي يزور ليبيا، ولكنه أول فنان دخل قلوب الليبيين قبل أن يدخل ليبيا.

وأضاف أنه فنان وبرغم نجوميته متواضع وبسيط ويتعامل بدون تكلف، وهو مالم نعهده حتى من نجومنا المحليين”.

وتابع الجديد:” يعني مالاخير زي مانقولو بالليبي باين عليه ولد عيلة، ولقد نقل صورة جميلة عن بلادنا التي ارتبطت صورتها في أذهان الكثيرين بالحرب والدمار في السنوات الأخيرة فله منا كل الامتنان والعرفان”.